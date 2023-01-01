سموتريتش يحاول التنصل من تصريحاته بشأن "حوارة"

القدس المحتلة / سما /

حاول وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن يتنصل من التصريحات التي أطلقها خلال مؤتمر صحيفة ذا ماركر منذ أسبوع، التي دعا فيها لمحو بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال سموتريتش خلال مقابلة مع قناة 12 العبرية، الليلة الماضية، إنه "لم يقصد المساس بالأبرياء". كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وأضاف: "في بعض الأحيان يستخدم الناس عبارات صعبة ولا يقصدون معناها الحرفي وذلك لنقل رسالة شديدة اللهجة". وفق قوله.

ويبدو أن سموتريتش تراجع عن تلك التصريحات في ظل المطالبات بالولايات المتحدة للامتناع عن استقباله، وفي ظل الإدانات الدولية الكبيرة والواسعة.

وعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات سموتريتش الجديدة بالقول: "من المهم بمكان توضيح سموتريش أنه لم يقصد المساس بالأبرياء أو عقابًا جماعيًا".

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فإن الولايات المتحدة تدرس عدم السماح لسموتريتش بدخول أراضيها بسبب هذا التصريح، ونصحت جهات في واشنطن الوزير الإسرائيلي بعدم تقديم طلب دخول الأراضي الأميركية.