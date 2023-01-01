حالة الطقس: اجواء خماسينية

رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان اجواء خماسينيه تسود فلسطين اليوم الاحد، حيث يكون الجو حارا وجافا ومغبراً ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 12-11 درجة مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.