  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إغلاق الإقتراع في انتخابات حركة الجهاد الإسلامي

الأحد 05 مارس 2023 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق الإقتراع في انتخابات حركة الجهاد الإسلامي



غزة/سما/

أُغلِقت أبواب الإقتراع الخاصة بإنتخابات المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، والتي جرت اليوم بشكل متزامن ومُنسّق داخل فلسطين وخارجها.

وتُعد هذه المرة الثانية التي تُجري فيها حركة الجهاد الانتخابات الداخلية لها، بعد انتخابات عام 2018، والتي كانت الأولى في تاريخ الحركة التي تأسست عام 1978، على يد الأمين العام الأول الشهيد فتحي الشقاقي وعدد من رفاقه.

وأُعلن بدء عملية فرز أصوات الناخبين، لتعلن الحركة النتائج الرسمية غداً من خلال بيان صحفي، يكشف عن تشكيلة المكتب السياسي للسنوات الأربع المقبلة.

وأفادت قناة الميادين بأنّ "حالةً من الرضى العام عمّت حركة الجهاد الإسلامي"، لنجاح عملية انتخاب المكتب السياسي الجديد.

وأشارت إلى أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت اليوم، "تجاوزت ما قُدِّر بـ 90%"، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية جرت "بروح مسؤولية عالية، ووسط إجراءات أمنية مشددة، في مختلف الساحات التي تتواجد فيها مكاتب الحركة".

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، قد فاز بولاية ثانية في قيادة الحركة، ومدتها أربعة أعوام، ليتم التجديد له بالتزكية في الانتخابات التي جرّت اليوم، لعدم تقدّم أي شخصية لمنافسته على الأمانة العامة للحركة.

وأعلنت حركة الجهاد، في حزيران/يونيو الماضي، انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية للحركة في قطاع غزة، لانتخاب لجان الأقاليم في محافظات القطاع الخمس، وقالت في حينه إنّ "الانتخابات جرت وسط أجواء إيجابية، واحترام لقواعد وأسس العمل التنظيمي، والضوابط الحركية، وبما يعزز قواعد التشاور".

#الجهاد الاسلامي #انتخابات حركة الجهاد الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

يديعوت: "رسالة تحذير غير مسبوقة" من أعضاء في الكونغرس الأميركي لبايدن

تحذير هام لمزارعي غزة

تعرّف على أبرز المرشحين للسباق إلى البيت الأبيض!

"رشقة من صواريخ كاليبر".. هذا هو رد روسيا على مخطط ألماني في أوكرانيا!

كيف يتسبب الاحتلال بانضمام المزيد من الفلسطينيين لـ"عرين الأسود"؟

مدير معهد الأمن القومي الإسرائيلي يُحذر من فقدان السيطرة على الضفة

الأخبار الرئيسية

مشعل: الأمور ذاهبة إلى التصعيد في رمضان

jCJGf

بن غفير: الفوضويون يريدون إحراق تل أبيب.. لابيد: مهرج التيكتوك الخطير يواصل التحريض

لابيد: "سموتريتش كذاب ابن كذاب"

photo_2023-03-04_19-48-35

شاهد: ربع مليون يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

أمريكا تدرس منع سموتريتش من دخول أراضيها.. والأخير: ما حصل في حوارة ليس إرهابًا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية