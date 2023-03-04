الاحتلال يلاحق العمال قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين

جنين/سما/

لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عشرات العمال الفلسطينيين قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال شنت حملة مطاردة واسعة للعمال في قرية رمانة الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري، لدى محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في أراضي الـ48، واستولت على عدد من المركبات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصبت حواجزها في محيط قرى وبلدات جنوب وجنوب غرب وشمال شرق جنين خاصة: يعبد، عرابة، رمانة، تعنك، زبوبا، الجلمة، فقوعة، وعربونة.