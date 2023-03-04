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الاحتلال يستولي على مركبة والد أسير مقدسي من سلوان

السبت 04 مارس 2023 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على مركبة والد أسير مقدسي من سلوان



القدس المحتلة/سما/

 استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على مركبة والد الأسير المقدسي المحكوم بالسجن 12 عاما، محمد فرحات من بلدة سلوان، أثناء مروره على حاجز زعيم العسكري شرق القدس المحتلة.

من جانب آخر، مددت محكمة الاحتلال، اعتقال شابين من مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المحكمة مددت اعتقال الشاب المقدسي نور الدين دويك حتى يوم الأربعاء القادم، علما أن قوات الاحتلال اعتقلته اليوم أثناء مروره عن حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

وأضافت الهيئة أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال زين الدين علقم حتى الـ13 من شهر آذار الجاري، علما أنه معتقل منذ الثامن والعشرين من كانون  الثاني الماضي.

#الاحتلال #القدس المحتلة

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