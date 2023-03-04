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راصد: غداً أجواء خماسينية بحتة

السبت 04 مارس 2023 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
راصد: غداً أجواء خماسينية بحتة



غزة/سما/

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم السبت4/3/2023م، عن طبيعة الحالة الجوية الفلسطينية المتوقعة ليوم غداً الأحد 5/3/2023

قال العلامي في تصريحات صحفية:" سنشهد يوم غدً الأحد أجواء خماسينيه بحثة، حيث سترتفع خلالها درجات الحرارة بشدة، وتنشط حركة الرياح والغبار، خاصة نواحي السواحل الجنوبية دفعة واحدة ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة حينها إلى 32-33 درجة" .

وأشار إلى أن الطقس سيكون حار بشكل كبير غير معتاد لهذا الوقت من السنة، مبيناً أن الأجواء الحارة تبدأ في الانحسار خلال ساعات المساء.

ويوم الإثنين، أكد العلامي أن حالة الطقس ستشهد انخفاض كبير لدرجات الحرارة حتي نهاية الأسبوع.

وشهدت الحالة الجوية لليوم السبت 4/3/2023م، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال ساعات النهار صاحبها جو مشمس ودافء ومعتدل في بعض المناطق, وأخرى شهدت أجواء حارة.

#الارصاد الجوية #ارتفاع درجات الحرارة

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