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حالوتس يشن هجوما حادا على نتنياهو وبن غفير وسموتريتش

السبت 04 مارس 2023 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالوتس يشن هجوما حادا على نتنياهو وبن غفير وسموتريتش



القدس المحتلة/سما/

شن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق دان حالوتس هجوما حادا على كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسليئيل سموتريش ووزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير.

و قال دان حالوتس في مقابلة مع القناة 12 العبرية: " إن نتنياهو إنسان غير وطني وقد قالت زوجته هذا الكلام عنه منذ 1999م، وسموتريتش يعتقد نفسه مازنجر- شخصية متحولة".

وأضاف: "تسفيكا فوغل (عضو كنيست) إنسان مريض ويحتاج لعلاج نفسي، وأي شخص يرضى أن يكون في حزب بن غفير يوجد خلل في مخه".

ودعا كلا من أعضاء الليكود: غالنت وديختر ونير بركات، لأن ينحازوا إلى رافضي الإصلاح القضائي وأن لا ينحازوا للحكومة بسبب مصالح سياسية ضيقة.

ورد حزب الليكود على تصريحات دان حالوتس، بالقول: "إنه يواصل التحريض الخطير ويصف نتنياهو بأنه مثل هتلر ذلك تحريض علني على القتل".

#بنيامين نتنياهو #بتسلئيل سموتريتش #ايتمار بن غفير #دان حالوتس

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