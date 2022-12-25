  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤولة أممية تدعو لمحاسبة "إسرائيل"ووضع حد لإفلاتها من العقاب

السبت 04 مارس 2023 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولة أممية تدعو لمحاسبة "إسرائيل"ووضع حد لإفلاتها من العقاب



لندن/سما/

 دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إلى إجراء تحقيق في الأعمال الإسرائيلية في فلسطين.

وقالت ألبانيز في لقاء مع هيئة "بي بي سي" البريطانية اليوم السبت، إن التحقيق ضروري لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لإفلاتها من العقاب.

وتأتي تصريحات ألبانيز، بعد أن اصدرت ست دول أوروبية بيانا مشتركا، يدين العنف ويدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني.

وأعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، عن القلق البالغ من استمرار أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية.

وأدانوا ما وصفوه بالعنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، مطالبين بمحاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائيا.

#اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

السفير الأمريكي: سموتريتش "غبي" ولو كان الأمر بيدي لألقيت به من الطائرة

كتائب القسام في جنين: نقول ما قاله قائد أركان المقاومة محمد الضيف..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

يديعوت: الجيش الإسرائيلي يواجه شرخاً كبيراً

أمريكا تطلب توضيحا من "إسرائيل" حول موقف بن غفير وسموتريتش من قمة العقبة

يديعوت: "رسالة تحذير غير مسبوقة" من أعضاء في الكونغرس الأميركي لبايدن

تعرّف على أبرز المرشحين للسباق إلى البيت الأبيض!

الأخبار الرئيسية

ميخائيل ميلشتاين: "إسرائيل" يجب أن تقرر.. استراتيجية سياسية متوازنة أم "عقيدة يوشع بن نون"

photo_2022-12-25_06-58-28

كيف يتسبب الاحتلال بانضمام المزيد من الفلسطينيين لـ"عرين الأسود"؟

يديعوت: "رسالة تحذير غير مسبوقة" من أعضاء في الكونغرس الأميركي لبايدن

photo_2023-03-04_14-51-50

واللا العبري: هكذا تعمل وحدات "المستعربين" في قلب مخيمات الضفة الغربية

واشنطن بوست: جيل جديد من المقاتلين ينتفض في الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية