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شركة إسرائيلية تفتح أول فرع لها في المغرب وشمال إفريقيا

السبت 04 مارس 2023 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة إسرائيلية تفتح أول فرع لها في المغرب وشمال إفريقيا



القدس المحتلة/سما/

افتتحت الشركة الإسرائيلية المصنعة لمعدات الري “ناطافيم كورب”، فرعا لها بمدينة قنيطرة المغربية (شمال)، هو الأول من نوعه في شمال إفريقيا.

وقال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، في تغريدة، إن الشركة “افتتحت أمس رسميا أول مصنع لها في شمال إفريقيا في القنيطرة وخلقت ما لا يقل عن 200 فرصة عمل”.

وأضاف المكتب: “ستقوم (الشركة) مبدئيا بتزويد السوق المحلية قبل توسيع عرضها تدريجيًا إلى دول أخرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، دون تسمية تلك الدول.

وحضر حفل افتتاح فرع الشركة ألونا فيشر القائمة بالأعمال بمكتب الاتصال الإسرائيلي في المملكة المغربية.

وفي 10 ديسمبر/كانون أول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

ومنذ ذلك الوقت، كثف البلدان تعاونهما الاقتصادي والتجاري والعسكري بوتيرة متسارعة.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

#اسرائيل #المغرب

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