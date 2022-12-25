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الشيخ يرحب بدعوة دول أوروبية وقف الترويج للاستيطان بالضفة

السبت 04 مارس 2023 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يرحب بدعوة دول أوروبية وقف الترويج للاستيطان بالضفة



رام الله/سما/

 رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم السبت، بدعوة ست دول أوروبية، وطلبها من دولة الاحتلال وقف الترويج لسبعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وكان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، دعوا في بيان مشترك، الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها بشرعنة مستوطنات في الضفة الغربية.

وأدان وزراء الدول الأوروبية الست، العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، وطالبوا بضرورة محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال، وملاحقتهم قضائيا".

#حسين الشيخ

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