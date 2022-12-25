  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"جماعات الهيكل" تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى بعيد "المساخر"

السبت 04 مارس 2023 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جماعات الهيكل" تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى بعيد "المساخر"



القدس المحتلة/سما/

دعت "منظمات الهيكل" المزعوم المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمناسبة ما يسمى عيد ”البوريم/المساخر” اليهودي.

وتسعى الجماعات المتطرفة إلى فرض طقوسها التلمودية، وقراءة فقرات توراتية بصوت مرتفع وبشكل جماعي داخل الأقصى، عدا عن محاولة الغناء والرقص والاحتفال على أبوابه.

وانطلقت دعوات مقدسية لتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، للتصدي لتلك الاقتحامات الواسعة.

وتأتي هذه الدعوات المتطرفة في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات، واستمرار التحريض ضد المسجد الأقصى، والذي شهد خلال شباط/فبراير الماضي، اقتحام أكثر من 3 آلاف و587 مستوطنًا، أدوا صلوات تلمودية وما يسمى بـ"السجود الملحمي" عند أبوابه.

#جماعات الهيكل

الأكثر قراءة اليوم

السفير الأمريكي: سموتريتش "غبي" ولو كان الأمر بيدي لألقيت به من الطائرة

كتائب القسام في جنين: نقول ما قاله قائد أركان المقاومة محمد الضيف..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

يديعوت: الجيش الإسرائيلي يواجه شرخاً كبيراً

أمريكا تطلب توضيحا من "إسرائيل" حول موقف بن غفير وسموتريتش من قمة العقبة

تعرّف على أبرز المرشحين للسباق إلى البيت الأبيض!

مدير معهد الأمن القومي الإسرائيلي يُحذر من فقدان السيطرة على الضفة

الأخبار الرئيسية

photo_2022-12-25_06-58-28

كيف يتسبب الاحتلال بانضمام المزيد من الفلسطينيين لـ"عرين الأسود"؟

يديعوت: "رسالة تحذير غير مسبوقة" من أعضاء في الكونغرس الأميركي لبايدن

photo_2023-03-04_14-51-50

واللا العبري: هكذا تعمل وحدات "المستعربين" في قلب مخيمات الضفة الغربية

واشنطن بوست: جيل جديد من المقاتلين ينتفض في الضفة الغربية

عمليات

مدير معهد الأمن القومي الإسرائيلي يُحذر من فقدان السيطرة على الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية