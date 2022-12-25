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إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

السبت 04 مارس 2023 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال الخليل



الخليل/سما/

أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب أن منعت مشيعين من الوصول بجنازة إلى المقبرة على مدخل البلدة.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة شاب بشظية في قدمه، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح بعض المنازل في المنطقة، واغلقوا البوابة الحديدية على مدخل البلدة.

#الخليل

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