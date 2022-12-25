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الدفاع المدني بغزة يعلن سيطرته على حريق مكب جحر الديك

السبت 04 مارس 2023 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة يعلن سيطرته على حريق مكب جحر الديك



غزة/سما/

أعلنت طواقم الدفاع المدني بغزة، اليوم السبت 4 مارس 2023، سيطرتها بشكل كامل على الحريق الذي اندلع في مكب النفايات شرق وادي غزة.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في تصريحٍ صحفي صادر عنها، بأن طواقمها قد أنهت عملها في مساندة طواقم البلديات، ووزارة الأشغال؛ في السيطرة على الحريق الذي شب في مكب النفايات الواقع شرق بلدة وادي غزة (جحر الديك) في محافظة غزة.

وأشارت إلى أن طواقمها تمكنّت على مدار يومي أمس الجمعة واليوم السبت في السيطرة على الحريق بشكل كامل.

وكان حريقٌ ثد اندلع قبل أمس الخميس في الجزء الشرقي من مكب النفايات الرئيس في "جحر الديك"، لأسباب لم يتم التأكد منها ما أعلنت عنه بلدية غزة.

#غزة #جحر الديك

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