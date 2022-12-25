  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لوقف خطة ائتلاف نتنياهو

يديعوت: "رسالة تحذير غير مسبوقة" من أعضاء في الكونغرس الأميركي لبايدن

السبت 04 مارس 2023 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: "رسالة تحذير غير مسبوقة" من أعضاء في الكونغرس الأميركي لبايدن



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة عبرية، أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي طالبوا الرئيس جو بايدن بالتدخل لوقف خطة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده بنيامين نتنياهو لإصلاح القضاء، مؤكدين على ضرورة فعل كل ما يلزم من أجل ذلك.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم السبت، أن "الضغوط تتزايد على بايدن بهذا الشأن، حيث دعا كبار أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي الرئيس بايدن لمنع حكومة نتنياهو اليمينية من تمرير الخطة القضائية".

وقالت إنها "حصلت على مسودة رسالة يطالب فيها أعضاء الكونغرس بايدن باستخدام كل أداة دبلوماسية ممكنة لوقف الخطة القضائية، خاصة وأنها تشعل صراعاً كبيراً في منطقة مضطربة بالفعل".

وفي الرسالة "يحذر أعضاء لجنة الحزب الديمقراطي في الكونغرس من أن خطة ائتلاف نتنياهو ستسمح لأعضاء اليمين المتطرف بالحكومة الإسرائيلية للترويج لسياسة الضم لأجزاء من الضفة الغربية"، وفق الصحيفة.


وترى رسالة أعضاء الكونغرس الديمقراطيين أن "إزالة سلطة القضاء ستؤدي لتمكين المشرعين اليمينيين الذين يسعون لإقامة المستوطنات بالضفة الغربية، وتعزيز أجندة من شأنها تقويض فرص حل الدولتين وتهديد وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

وطالبت الرسالة الرئيس بايدن بالتأكيد للإسرائيليين أن "الولايات المتحدة ستعارض بشدة أي خطوة من هذا القبيل"، كما وطالب أعضاء الكونغرس بالتأكيد أن "نية منح أعضاء الكنيست السيطرة على تعيين القضاة، وإلغاء المراجعة القضائية للتشريعات، والسماح للسلطة التشريعية بإلغاء قرارات المحكمة العليا، ستقوض العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وذكر المشرعون الأمريكيون إلى أنه "وبما أن إسرائيل تشهد احتجاجات حاشدة ومستمرة ضد خطة الإصلاح؛ فمن الضروري أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بالمُثل الديمقراطية، وتعمل على تجنب أزمة دستورية".

وأوضحت "يديعوت أحرونوت"، أن "الرسالة موقعة من قبل كبار أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي الذين يعتبرون من الداعمين الرئيسيين لإسرائيل"، واصفةً تحركاتهم بأنها "رسالة التحذير غير المسبوقة".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين بارزين في إدارته كانوا قد طالبوا ائتلاف نتنياهو بإجراء حوار مع المعارضة الإسرائيلية بشأن خطة إصلاح القضاء، والعمل على تليين الخطة وإيجاد حل وسط بشأنها.

#يديعوت #بايدن #الكونغرس الأميركي

الأكثر قراءة اليوم

السفير الأمريكي: سموتريتش "غبي" ولو كان الأمر بيدي لألقيت به من الطائرة

كتائب القسام في جنين: نقول ما قاله قائد أركان المقاومة محمد الضيف..

وفاة شاب ثالث من غزة قبالة السواحل اليونانية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

يديعوت: الجيش الإسرائيلي يواجه شرخاً كبيراً

أمريكا تطلب توضيحا من "إسرائيل" حول موقف بن غفير وسموتريتش من قمة العقبة

لليوم الثاني.. مكافحة حريق في أكبر مكب للنفايات بغزة وتحذير من كارثة بيئية

الأخبار الرئيسية

photo_2022-12-25_06-58-28

كيف يتسبب الاحتلال بانضمام المزيد من الفلسطينيين لـ"عرين الأسود"؟

photo_2023-03-04_14-51-50

واللا العبري: هكذا تعمل وحدات "المستعربين" في قلب مخيمات الضفة الغربية

واشنطن بوست: جيل جديد من المقاتلين ينتفض في الضفة الغربية

عمليات

مدير معهد الأمن القومي الإسرائيلي يُحذر من فقدان السيطرة على الضفة

الحية والاسد

هل عادت العلاقات بين حماس وسوريا بعد قطيعة استمرت 11 عاماً؟ صحيفة تكشف..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية