إصابة شاب بحالة خطيرة بجريمة إطلاق نار في شفا عمرو

شفا عمرو/سما/

ووصلت طواقم الإسعاف الأولية التابعة لمركز "حيّان" إلى موقع الجريمة وقدمت العلاج للمصاب قبل أن تنقله للمشفى من أجل استكمال العلاج.

وفي سياق متصل، قُتل رشدي البحيري البالغ من العمر 50 عامًا، بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وكانت جريمة القتل ما قبل الأخيرة، مقتل الشاب إدريس جبريل عكاشة (19 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتُكبت داخل منزله في حي الجواريش بمدينة الرملة، فجر الأربعاء.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2023 الجاري ولغاية اليوم، 23 قتيلا، في ظل تواطؤ الشرطة وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.