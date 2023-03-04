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اتهام موظف بالقنصلية الإسرائيلية في نيويورك بمحاولة القتل

السبت 04 مارس 2023 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام موظف بالقنصلية الإسرائيلية في نيويورك بمحاولة القتل



نيويورك/سما/

اتهم موظف يعمل في القنصلية الإسرائيلية في نيويورك بمحاولة قتل رجل خارج ملهى ليلي في مدينة مانهاتن الأمريكية.


وبحسب موقع "والاه" الإسرائيلي، فإن موظف القنصلية البالغ من العمر 24 عاما هاجم في 26 فبراير الفائت رجلا (42 عاما) خارج ملهى ليلي في المدينة بإبريق زجاجي، وضربه مرات عدة على رأسه ولم يتوقف إلا عندما انكسر الإبريق، وقد تم نقل الضحية إلى المستشفى بعد إصابتها بنزيف في المخ والعديد من الجروح.

وبحسب التهمة، فقد استخدم موظف القنصلية نفس الإبريق قبل الحادث لكسر نافذة التاكسي الذي كان يستقله.

وبينما لم تتضح ملابسات الحادث حتى الآن وأسبابه، أظهرت الدعوى القضائية أن هناك دليلا من رسوم بطاقة الائتمان على أن المدعى عليه كان في الملهى تلك الليلة ومن الممكن أن يكون الرجلان قد التقيا داخل النادي قبل الحادث.

#نيويورك

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