منظمة التحرير: "إسرائيل" تعيد تفعيل مشروعها الاستيطاني الأخطر

د ب أ/سما/

ذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، من مخاطر إعادة تفعيل إسرائيل “المشروع الاستيطاني الأخطر” على مستقبل مدينة القدس والضفة الغربية.



وقال “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”، التابع للمنظمة في بيان صحافي، إن لجنة حكومية تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية ستجتمع في 27 من الشهر الجاري لمناقشة مخططين استيطانيين في إطار مشروع (E1) الذي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.



وذكر البيان أن المخططين يتضمنان إقامة ما مجموعه 3412 وحدة سكنية على مساحة تزيد على 2100 دونم في موقع استراتيجي بين القدس الشرقية ومستوطنة (معاليه أدوميم).



وأوضح أن ذلك من شأنه أن يقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية ويوجه ضربة قاضية لما يسمى بحل الدولتين المدعوم دوليا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأشار البيان إلى أنه بعد أن تم تجميد مخطط مشروع (E1) لسنوات بسبب معارضة قوية من الإدارات الأمريكية والمجتمع الدولي فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بقوة على إعادة تفعيله.



ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أصدر تعليمات بإيداع الخطط للاعتراضات كجزء من محاولته لإعادة انتخابه لعام 2020 وفي إطار خطوات الحكومة المتسارعة نحو ضم أرض واسعة من الضفة الغربية.



وبحسب البيان، فإنه في حال تم تنفيذ المخطط سيترتب على ذلك تداعيات ديمغرافية واسعة فضلا عن تهجير ما يقرب من 3000 فلسطيني يعيشون في مجتمعات بدوية صغيرة في المنطقة أبرزها الخان الأحمر.



كما أكد أن المخطط ينشئ شريطين من المستوطنات في محيط القدس الشرقية تضاف إلى مستوطنة معاليه أدوميم، وبالتالي يضع قيودا ثقيلة على التواصل الجغرافي بين الفلسطينيين ويعطل التنمية الفلسطينية بين رام الله والقدس وبيت لحم.