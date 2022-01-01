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الاحتلال يواصل عزل الأسير محمد نايفة في ظروف قاسية

السبت 04 مارس 2023 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل الأسير محمد نايفة (أبو ربيعة)، منذ نحو أربعة أشهر، في ظروف قاسية وصعبة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ الأسير أبو ربيعة نفّذ خطوات احتجاجية رفضًا لاستمرار عزله، وكان من بينها الإضراب لعدة أيام، ولم تكتف إدارة السّجون بعزله، بل وفرضت بحقّه "عقوبات" إضافية ردًا على خطواته الاحتجاجية.

وأشار إلى أنّ الأسير أبو ربيعة، نقل إلى العزل بعد أن تعرض لعملية قمع في سجن "مجدو" في الـ17 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وجرى نقله لاحقًا إلى زنازين سجن (جلبوع)، ثم إلى زنازين عزل (أيالون- الرملة)، الذي يقبع فيه حاليا، وقد تعرض للعزل والقمع عدة مرات، كما تعرضت عائلته للتنكيل، من خلال عمليات الاقتحام المتكررة لمنزله، واعتقال نجله الذي أفرج عنه لاحقا.

 يذكر أن الأسير أبو ربيعة من طولكرم، معتقل منذ 20 عامًا، ويقضي حُكمًا بالسّجن المؤبد 14 مرة، ويعتبر من أبرز الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال.

#محمد نايفة #الاحتلال #نادي الأسير

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