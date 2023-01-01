فلسطين وهولندا تبحثان آفاق العمل المشترك في مجال السياحة

رام الله / سما /

بحثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، اليوم السبت، مع سفير هولندا لدى فلسطين ميشيل رينتينار، آفاق التعاون المشترك في مجال السياحة.

وأكدت معايعة، خلال اللقاء، الذي عقد في بيت لحم، أهمية الاستمرار بالعمل المشترك مع مختلف الشركاء الدوليين، لتحقيق التشبيك المباشر ما بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظرائه من مختلف دول العالم، ما سيساهم في دعم هذا القطاع المهم لفلسطين بمجموعات سياحية جديدة من مختلف دول العالم، ومن مختلف الفئات العمرية.

وشددت على ضرورة الاستمرار بتطوير العلاقات الفلسطينية الهولندية في مختلف المجالات، وخصوصا في المجال السياحي، من خلال تحقيق التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني والهولندي، فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الترويج السياحي الدولي، وانتهاج أنماط سياحية جديدة تساهم في جذب السياح الى فلسطين.

وتطرّقت معايعة الى إمكانيات فلسطين السياحية والتراثية والأثرية، وأنها مقصد سياحي مهم على الصعيد العالمي، لامتلاكها عدة مواقع أثرية ودينية فريدة على مستوى العالم، كالمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وكنيسة المهد، والحرم الابراهيمي الشريف.

وأكدت استمرار العمل الجاد والهادف لتطوير المواقع الأثرية الفلسطينية، وتحويلها الى مقاصد سياحية للمجموعات الوافدة لزيارة فلسطين، ما سيشكل إضافة جديدة للمواقع التي تجذب السائح من مختلف دول العالم.

وتحدثت معايعة عن الخطة التسويقية السياحية التي تنتهجها فلسطين للترويج السياحي، من خلال فتح أسواق جديدة، وتذليل العقبات أمام القطاع السياحي الفلسطيني، والمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية.

بدوره، أكد السفير رينتينار أهمية العمل المشترك بين هولندا وفلسطين، خصوصا في المجال السياحي، مشددا على تقديم الدعم والتعاون الكامل في سبيل تطوير العمل المشترك بين البلدين.