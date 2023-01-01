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وفد فلسطيني سيتوجه قريبا الى ليبيا من اجل مشاريع استثمارية

السبت 04 مارس 2023 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد فلسطيني سيتوجه قريبا الى ليبيا من اجل مشاريع استثمارية



رام الله / سما /

اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووفد رجال الأعمال الليبي برئاسة رئيس اتحاد الغرف التجارية الليبية محمد الرعيض، على إقامة معرض دائم للمنتجات الفلسطينية في ليبيا.

جاء ذلك في ختام زيارة الوفد الليبي لدولة فلسطين، بمشاركة مدير عام المدينة الدولية للمقاولات والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة ريماس الطبية، ومكتب الإعلام بالاتحاد العام للغرف التجارية.

واتفق الجانبان على تنظيم زيارة لوفد رجال أعمال فلسطينيين إلى ليبيا مطلع الشهر الجاري، وعقد لقاءات مع نظرائهم الليبيين، وبحث إمكانية إقامة استثمارات مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية المشتركة.

وعبر الوفد الليبي في زيارته للمصانع الوطنية في عدد من المحافظات على انبهاره بالصناعة الفلسطينية في مختلف القطاعات، والتي تصدر منتجاتها إلى مختلف بلدان العالم، لافتا إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني ورجال الأعمال لديهم الخبرة الكافية لتجاوز الأزمات، ومواجهة التحديات، وقد حققوا نجاحات كبيرة.

وقال الوفد في ختام الزيارة "نريد الاستثمار في الخبرة الفلسطينية، والتعاون المشترك، في المساهمة في نهضة ليبيا، نظرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، والتي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين".

وأضاف "نريد أن ننشط حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح الأبواب اللازمة لبناء شراكات حقيقية، وإقامة تعاون استثماري، خاصة في قطاعات الأدوية، والصناعة، والإنشاءات، والزراعة، وغيرها."

وطالب الوفد القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدول العربية والإسلامية إلى استيراد المنتجات الفلسطينية التي لديها قدرة تنافسية كبيرة وتتحلى بجودة عالية، وتلبي المواصفات العالمية.

وأكد الوفد "أن كسر الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يتطلب استيراد وشراء المنتجات الفلسطينية وهذا ما سنعمل عليه في ليبيا".

ودعا المستثمرين الفلسطينيين والعرب إلى زيارة ليبيا التي تحتاج إلى البناء والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وهناك قانون لتشجيع الاستثمار يوفر امتيازات وإعفاءات للمستثمر.

يشار إلى أن الوفد الليبي زار عددا من المحافظات، وعقد سلسلة من اللقاءات مع رجال الأعمال، وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، واطلع خلال زيارته إلى عدد من المصانع على واقع الصناعة الفلسطينية.

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