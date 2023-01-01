اتحاد "الأونروا" يستأنـف الإضراب بالضفة والقدس

رام الله / سما /

أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن استئناف الإضراب في الضفة الغربية والقدس، بدءًا من يوم السبت 4 مارس 2023.

وأوضح في بيانه الصادر بالأمس، أن المفاوضات بين الاتحاد وإدارة الوكالة باءت بالفشل، بسبب عدم احترام الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة، مشيرًا إلى أن إدارة الوكالة لم تلتزم بما طرح من مبادرات لتمديد فترة الحوار والتفاوض بناء على طلب الجهات الراعية.

وأوضح أن إدارة الأونروا لم تبد اهتماما ولم تقدم أي خطوة تذكر من أجل التقدم للأمام، وأصرت على الانسحاب من بنود المبادرة، مؤكدًا على استئناف الاضراب في جميع القطاعات، ويشمل القدس والحرس ومستشفى قلقيلية.