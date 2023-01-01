مستوطنون يعتدون على المواطنين في ترقوميا غرب الخليل

الخليل / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على المواطنين وأراضيهم في منطقة "الهردش" ببلدة ترقوميا غرب الخليل.

وأفاد الناشط في لجان مقاومة الجدار والاستيطان سليمان جعافرة، بأن مجموعة من مستوطني "تيلم" المقامة على أراضي المواطنين في ترقوميا، اعتدت بالضرب على المواطنين من عائلتي قعقور، والمرقطن، حيث تصدى الأهالي لها، وحاولت اقتلاع أشجار الزيتون من أراضيهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال عملت على حماية المستوطنين وإرجاعهم الى المستوطنة.

يشار الى ان اعتداءات المستوطنين مستمرة بحق المواطنين في منطقة الهرش، بهدف التوسع الاستيطاني.