الأوقاف: إعادة تشكيل لجنة زكاة نابلس المركزية

نابلس / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، عن إعادة تشكيل لجنة زكاة نابلس المركزية، والمكونة من 12 عضوا.

جاء هذا الإعلان عقب استلام اللجنة الجديدة مهام عملها، وتسليم اللجنة السابقة تقريرها المالي والإداري بحضور محافظ نابلس إبراهيم رمضان، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ووكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب نيابة عن وزير الأوقاف، ورئيس وأعضاء اللجنة السابقة والجديدة .

وتضم اللجنة بتشكيلتها الجديدة كلا من: محمد سليمان الشنار "رئيسا"، وعضوية: نغم مفيد أبو بكر، وأسامة محمد الزلموط، ومحمد حسني قمحية، وزاهي غازي عنبتاوي، وبراق عدلي نابلسي، وخالد غالب رضى قدري، وهلال وصفي الشكعة، وفاروق صلاح حكمت المصري، وأيمن فوزي بني فاضل، واحمد يوسف نوفان، وعبد الرزق حامد أبو ثابت .

وأكد أبو الرب أن الوزارة تبذل أقصى جهدها لتطوير أداء صندوق الزكاة من النواحي التنفيذية، والإدارية، والمالية، لتصبح لجانه حيوية، ويكون لديها القدرة على التعامل مع المجتمع المدني لتحقيق التكافل الاجتماعي.