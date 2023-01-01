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فتوح يدعو الدول لترجمة إدانتها بفرض عقوبات على الاحتلال

السبت 04 مارس 2023 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن إدانة العالم لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش غير كافية، فلا بد من ترجمة المواقف على أرض الواقع بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على جرائمه.

وأضاف فتوح، في بيان، اليوم السبت، إن العالم صدم من تلك التصريحات الداعية إلى محو بلدة حوارة، وأدانها، غير أنه يجب أن تتبعها خطوات من خلال إجبار الاحتلال على إخلاء جميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة.

وأكد ضرورة العودة لجذور الجريمة وهو الاحتلال والاستيطان والاستيلاء على الأراضي المخالفة لجميع القرارات الدولية، والتي تعتبر الاستيطان غير قانوني وغير شرعي، ويهدد حل الدولتين.

وشدد فتوح على ضرورة ترجمة الإدانات والمواقف الدولية، للتأكد من جديتها ومصداقيتها، وخاصة من الدول النافذة في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، الذين كان لهم النصيب الاكبر بالتسبب بالظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما.

#روحي فتوح #الاحتلال #عقوبات

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