  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حزب الشعب الفلسطيني ينعى المناضل زياد العزة

السبت 04 مارس 2023 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نعى حزب الشعب الفلسطيني، صباح اليوم السبت، المناضل زياد عواد العزة، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحيات الجسام.

جاء ذلك في بيان نعي رسمي للحزب، فيما يلي نصه:

بكل الحزن والأسى ينعى حزب الشعب الفلسطيني ممثلاَ بالأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وعموم رفيقات ورفاق وأنصار الحزب، أحد كوادره البواسل، الرفيق المناضل:

زياد عواد العزة

الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة الموافق 3/3/2023 في منفاه بالسويد، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ70 عاماً، قضى منها نحو ستون عاماَ في صفوف الحزب الشيوعي الفلسطيني وحزب الشعب الفلسطيني، حيث تولى العديد من المهام الوطنية والحزبية خلال نشاطه، ملتزماَ في خدمة قضايا حزبه وشعبه الوطنية والاجتماعية والديمقراطية، وكان أحد مؤسسي الجبهة الوطنية التي شكلها وقادها الحزب في بداية سبعينيات القرن الماضي.

إن رفيقنا الراحل زياد العزة، هذا المناضل العنيد وأحد فرسان الوطن الأبطال، أفنى حياته مكافحاَ صلباَ في الدفاع عن وطنه وشعبه وقضاياه العادلة، وعن قيم ومبادئ الحزب، متحملاَ قسوة العمل السري والمطارة والاعتقال عدة مرات من قبل قوات الاحتلال، كان من بينها اعتقاله عام 1972 بتهمة المشاركة بتأسيس الجبهة الوطنية ومقاومة الاحتلال، حيث تعرض مع عدد من رفاقه لأقسى أنواع التحقيق والتعذيب في أقبية السجون الصهيونية، ما أدى إلى تعرضه لعدة إصابات وأمراض رافقته على مدار كل أعوامه التالية، وبسبب ذلك كاد أن يفقد حياته.

وكانت المحامية التقدمية الاسرائيلية "فيلتسيا لانغر" قد ضمنت في كتابها الشهير "بأم عيني" ما واجهه المناضل العزة من تعذيب وحشي وصرع مع الموت، ورغم ذلك رفض ان ينطق بكلمة واحدة أمام المحققين الصهاينة، وقد حكم عليه بالسجن عدة أعوام قبل ان يجري إبعاده خارج الوطن.

إن حزب الشعب في هذه اللحظات الأليمة وهو يودع رفيقه الراحل الذي ترك لنا ولشعبنا، إرثاً وطنياً وانسانياَ مشرفاً نعتز ونفخر به، وتجربة كفاحية في مجابهة الاحتلال وجلاديه، يتقدم من أسرته ورفاقه وعموم آل العزة الكرام داخل وخارج الوطن، بأحر التعازي والمواساة، ويعاهد رفيقه الراحل ان يبقى وفياَ للقضايا التي آمن بها، ولتضحياته وللأهداف التي ناضل من أجلها.

لروح فقيدنا الراحل السلام ولذكراه المجد والخلود

حزب الشعب الفلسطيني
4/3/2023

#حزب الشعب الفلسطيني #زياد العزة

الأكثر قراءة اليوم

السفير الأمريكي: سموتريتش "غبي" ولو كان الأمر بيدي لألقيت به من الطائرة

كتائب القسام في جنين: نقول ما قاله قائد أركان المقاومة محمد الضيف..

وفاة شاب ثالث من غزة قبالة السواحل اليونانية

يديعوت: الجيش الإسرائيلي يواجه شرخاً كبيراً

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

أمريكا تطلب توضيحا من "إسرائيل" حول موقف بن غفير وسموتريتش من قمة العقبة

جيش الاحتلال يعترف بفشله بالوصول إلى منفذ عملية حوارة ويتخذ قرارا..

الأخبار الرئيسية

عمليات

مدير معهد الأمن القومي الإسرائيلي يُحذر من فقدان السيطرة على الضفة

الحية والاسد

هل عادت العلاقات بين حماس وسوريا بعد قطيعة استمرت 11 عاماً؟ صحيفة تكشف..

سلاح الجو

كيف تؤثر أزمة تعديلات القضاء في اسرائيل على فعالية سلاح الجو؟

إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار في الخليل فجر اليوم

السفير الأمريكي: سموتريتش "غبي" ولو كان الأمر بيدي لألقيت به من الطائرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية