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منتدى الإعلاميين يدين زيارة وفد صحفي إسرائيلي إلى المغرب

السبت 04 مارس 2023 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منتدى الإعلاميين يدين زيارة وفد صحفي إسرائيلي إلى المغرب



غزة / سما /

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الزيارة المقررة لوفد من نقابة الصحافيين في دولة الاحتلال إلى المغرب مطلع الأسبوع الجاري والتي تأتي بدعوة من نادي الصحافة والإعلام بعمالة "إنزكان أيت ملول" بهدف وضع الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي والتعارف بين ممثلي وسائل الإعلام المحلية ورؤساء الجماعات الترابية في المنطقة وممثلي نقابة الصحافيين الإسرائيلية.

 

وقال المنتدى في بيان له، إن هذه الزيار تأتي بعد فترة وجيزة من جريمة شنيعة ارتكبها قطعان المستوطنين بدعم وحماية جيش الاحتلال في بلدة حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية، وفيما يقبع نح 20 صحفيا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي البغيض.  


وبحسب مصادر إعلامية، فإن الوفد الإسرائيلي يتكون من رئيس نقابة الصحافيين في كيان الاحتلال يوسي بارموسا، والمنتج التلفزيوني روطوم افرينسكي والمنتح في القناة الأولى الإسرائيلية مصطمن ايوراس ومدير راديو إف أم 100 في كيان الاحتلال دانيل الفاييا"، وسيتضمن اللقاء زيارة لأهم أسواق المنطقة ولقاء مع رؤساء جماعة "انزكان" والمجلس الإقليمي لها وجماعة "الدشيرة"، حيث سيتم عرض شريط مصور من إنتاج جهة "سوس ماسة" تحث عنوان: "اكتشاف جمال وتراث جهة سوس ماسة" ولقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بمقر المجلس الجماعي للدشيرة.


وحذر من استقبال الوفد الإعلامي الإسرائيلي في المغرب الشقيق، ويعتبر استقبال الوفد في المغرب طعنة نجلاء في خاصرة القضية الفلسطينية، وتشجيع لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدماً في عدوانها الشامل على الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، وتخلي عن الدور المطلوب بدعم وإسناد الشعب الفلسطيني المناضل من أجل حريته وحماية المقدسات الإسلامية، إذ يتطلع الشعب الفلسطيني لدعمه وإسناده من الأمة العربية لا المضي قدماً في خطوات التطبيع مع الاحتلال البغيض.

 

وطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بضرورة تصحيح المسار والبوصلة بالانحياز لنبض الشعوب العربية المناصر للقضية الفلسطينية والداعم لمقاومة الشعب الفلسطيني، فضلاً عن دعم وإسناد الإعلام الفلسطيني حتى يتمكن من أداء واجبه المهني ودوره الوطني في خدمة القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في ظل الاستهداف الإسرائيلي الشرس للصحفيين الفلسطينيين سواء بالقتل أو الاعتقال والمنع من التغطية والاعتداء ومصادرة المعدات، أو من خلال تدمير مقار وسائل الإعلام وحتى محاربة الكلمة والصورة الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي.


ودعا، اتحاد الصحفيين العرب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الزيارة التي تكرس نهج التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، كما يطالب فرسان الإعلام المغربي بنبذ الوفد الإسرائيلي وعدم التعامل معه بحال من الأحوال، فضلاً عن مواجهته بصور شهداء الإعلام الفلسطيني الذين قضوا برصاص وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي.

#المغرب #وفد اسرائيلي #منتدى الإعلاميين #الاحتلال

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