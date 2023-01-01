وفاة 4 مواطنين وإصابة 17 في 3 حوادث سير منفصلة بالضفة الغربية

الضفة المحتلة / سما /

لقي 3 مواطنين، الليلة الماضية، ورابع صباحًا، مصرعهم وأصيب 17 آخرين جراء حوادث سير وقعت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، أن مواطنًا 42 عامًا، لقي مصرعه، في حادث سير وقع هذا الصباح على طريق عيون الحرامية على الطريق الواصل ما بين نابلس ورام الله.

وكان ارزيقات ذكر في وقت سابق، أن حادث السير الذي وقع الليلة على طريق رام الله نابلس قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، ناجم عن تصادم ثلاث مركبات إثنتان منهما تحمل اللوحات الفلسطينية ومركبة تحمل لوحة تسجيل صفراء نتج عنه إصابة 6 مواطنين تم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله ومستشفى H كلينك ومستشفى رفيديا في نابلس، حيث أعلن الأطباء في مجمع فلسطين الطبي عن وفاة شخصين، ووفاة آخر بمستشفى رفيديا ووصفت إصابة واحدة بالخطيرة وإصابتان طفيفتان.