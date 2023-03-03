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إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 04 مارس 2023 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (26 فبراير- 3 مارس 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10338 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 9695 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11830 مواطناً و152 أجانب، و32 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 12490 مواطنا، و157 أجنبيًا، و37 من فلسطينيي الداخل، و4 حالات وفاة كانت تتلقى العلاج في الضفة والداخل المحتل.

#حاجز بيت حانون

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