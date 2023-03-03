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مصرع مواطن جراء حادث سير على طريق عيون الحرامية شمال رام الله

السبت 04 مارس 2023 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن جراء حادث سير على طريق عيون الحرامية شمال رام الله



رام الله / سما /

لقي مواطن يبلغ من العمر (42 عاما) مصرعه، اليوم السبت، جراء حادث سير، وقع على الشارع الرئيسي بمنطقة عيون الحرامية، شمال مدينة رام الله .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة العمليات بشرطة محافظة رام الله تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير تصادم بين مركبتين وقع في منطقة عيون الحرامية، ما أدى لإصابة مواطن، من بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس، بجروح خطيرة، نقل على إثرها لمجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج، حيث أعلن الأطباء عن وفاته .

وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

#حادث سير #عيون الحرامية #رام الله

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