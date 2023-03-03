البنك الدولي: 5.1 مليارات دولار قيمة الأضرار في سوريا جراء الزلزال

واشنطن / سما /

أعلن البنك الدولي، أن الزلزال البالغة قوته 7,8 درجة على مقياس ريختر وهزاته الارتدادية الكثيرة التي ضربت شمال سوريا في السادس من شباط/فبراير الماضي، تسببت بأضرار تقدر بنحو 5,1 مليارات دولار.

وأوضح البنك الدولي، أن الأضرار التي سببتها الزلازل تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، وتشمل أربع محافظات يقيم فيها 10 ملايين شخص، ويتركز نصف الأضرار في محافظة حلب.

ويُتوقع أن تؤدي هذه الكارثة إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر في آفاق النمو".

ويدرك البنك الدولي، أن هذا التقدير يمكن أن يكون غير نهائي نظرا إلى نقص المعلومات المتعلقة بالوضع على الأرض، مشيرا إلى أن نطاق التقييم يتراوح من 2,7 مليار إلى 7,9 مليارات دولار.

والتقديرات لا تأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي، ولا سيما في حلب والمرقب وكوباني، المناطق التي دمرت بالفعل إلى حد كبير خلال النزاع، وهو تراث "تضرر بشدة لكن يصعب تحديد قيمة" هذا الضرر.

يذكر أن عدد قتلى الزلزال قد ارتفع إلى ما يقرب من 6 آلاف في سوريا، وأكثر من 45 ألف شخص في تركيا.