رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، وقوع عشرات الإصابات خلال التصدي لاعتداءات واقتحامات المستوطنين، وقمع مسيرات الجمعة في مناطق مختلفة من محافظات الضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- عشرات الإصابات في الضفة وتشييع جثمان الشهيد محمد سليم في عزون

- الرئيس يصل الدوحة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا ويهاتف عصام الرجبي معزيا بوفاة أطفاله

- وزير الخارجية المصري: غياب الإرادة السياسية للجانب الإسرائيلي يمنع التوصل لحل للقضية الفلسطينية

- بورغسدورف: عنف المستوطنين يجب أن يتوقف

- الأسرى يواصلون "العصيان" وشرطة إدارة "إيشل" الاحتلالي تعتدي على الأسير زكريا الزبيدي

- إدارة بايدن تقاطع زيارة سموتريتش لواشنطن ويهود أميركيون يحثونها على الغاء تأشيرته

- خريشي: إسرائيل المنتهك الأول لميثاق الأمم المتحدة

- إضعاف القضاء في إسرائيل: استياء واسع في قوات الاحتياط وتهديدات برفض الخدمة

"الأيام":

- عشرات الإصابات خلال التصدي لاعتداءات واقتحامات المستوطنين وقمع مسيرات الجمعة في مواقع عدة

- الاحتلال يقمع مسيرة في حي الشيخ جراح وفعالية رافضة لقرارات الهدم والتهجير في سلوان

- دبلوماسيون أجانب في حوّارة: عنف المستوطنين نتيجة لاستمرار الاستيطان

- عزون تشيع الفتى الشهيد ووقوع مواجهات مع الاحتلال

- لجنة إسرائيلية تدفع بخطة توسعة لمستوطنة "نوف تسيون" على أراضي جبل المكبر

- رئيسة المجر: لم نتخذ قراراً بنقل سفارتنا إلى القدس

- إدارة بايدن تقاطع زيارة سموتريتش إلى واشنطن

"القدس":

- وفد دبلوماسي أوروبي يزور حوارة ويطالب بمحاكمة المستوطنين وتعويض المواطنين

- إصابات ومواجهات واعتداءات للمستوطنين

- الرئيس يصل الدوحة للمشاركة في مؤتمر أممي

- قمع مظاهرات الشيخ جراح والبستان ووادي أيوب

- الأسرى يعتصمون في ساحات السجون

- فورين بوليسي: دعم أميركا غير المشروط لإسرائيل يغذي عنف اليهود المتطرفين