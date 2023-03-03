  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

خزعة تؤكد إصابة بايدن بسرطان الخلايا القاعدية

السبت 04 مارس 2023 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خزعة تؤكد إصابة بايدن بسرطان الخلايا القاعدية



وكالات / سما /

قال طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور إن الفحوص التي أجريت على خزعة أُخذت من الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير أكدتأن ورما جلديا تمت إزالته من صدره كان عبارة عن سرطان خلايا قاعدية، مضيفا أن جميع الأنسجة السرطانية تمت إزالتها بنجاح.

وأوضح طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيظل تحت الملاحظة الطبية للأمراض الجلدية في إطار رعايته الصحية المستمرة، رغم أن مكان الخزعة تعافى ولا حاجة لمزيد من العلاج.

وفي الشهر الماضي، أعلن الأطباء أن بايدن (80 عاما) يتمتع بصحة جيدة و"لائق للعمل" بعد الفحص البدني.

وقال أوكونور في رسالة نشرها البيت الأبيض إن سرطان الخلايا القاعدية لا يميل إلى الانتشار أو الانتقال.

وأضاف أن مكان الخزعة تعافى بشكل جيد.

ومضى قائلا "لا حاجة لمزيد من العلاج".

#سرطان الخلايا القاعدية #بايدن #خزعة #العلاج

الأكثر قراءة اليوم

السفير الأمريكي: سموتريتش "غبي" ولو كان الأمر بيدي لألقيت به من الطائرة

كتائب القسام في جنين: نقول ما قاله قائد أركان المقاومة محمد الضيف..

وفاة شاب ثالث من غزة قبالة السواحل اليونانية

يديعوت: الجيش الإسرائيلي يواجه شرخاً كبيراً

جيش الاحتلال يعترف بفشله بالوصول إلى منفذ عملية حوارة ويتخذ قرارا..

أمريكا تطلب توضيحا من "إسرائيل" حول موقف بن غفير وسموتريتش من قمة العقبة

لليوم الثاني.. مكافحة حريق في أكبر مكب للنفايات بغزة وتحذير من كارثة بيئية

الأخبار الرئيسية

سلاح الجو

كيف تؤثر أزمة تعديلات القضاء في اسرائيل على فعالية سلاح الجو؟

إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار في الخليل فجر اليوم

السفير الأمريكي: سموتريتش "غبي" ولو كان الأمر بيدي لألقيت به من الطائرة

F190406FF005-e1564318624746

أمريكا تطلب توضيحا من "إسرائيل" حول موقف بن غفير وسموتريتش من قمة العقبة

photo_2023-03-03_19-33-59

إدارة سجون الاحتلال تعتدي بالضرب على الأسير زكريا الزبيدي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية