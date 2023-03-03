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الكويت تدين التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي

السبت 04 مارس 2023 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تدين التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي



الكويت / سما /

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العنصرية المتطرفة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، والتي دعا من خلالها إلى "محو بلدة حوارة من الخريطة".

وأكدت "الخارجية الكويتية"، في بيان، صدر اليوم السبت، رفض دولة الكويت التام لمثل هذه التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية كافة، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف هذه الحملات التحريضية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وضرورة العمل على ردع هذه الممارسات التصعيدية، وتوفير الحماية المدنية الكاملة له.

كما أكدت أهمية دعم الجهود الدولية كافة، الرامية للوصول إلى الحل الدائم والشامل، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية، والقانونية، المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#الكويت #بتسلإيل سموتريش #حوارة

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