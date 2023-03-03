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أمريكا تطلب توضيحا من "إسرائيل" حول موقف بن غفير وسموتريتش من قمة العقبة

الجمعة 03 مارس 2023 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تطلب توضيحا من "إسرائيل" حول موقف بن غفير وسموتريتش من قمة العقبة



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل عبرية مساء اليوم، بأن الولايات المتحدة الأميركية طلبت توضيحا من "إسرائيل" حول موقف وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش من "قمة العقبة". 

وذكرت قناة كان العبرية: "بعد تفاهمات قمة العقبة وتبرؤ بن غفير وسموتريتش منها طلبت أمريكا توضيحا من إسرائيل حول موقف بن غفير وسموتريتش.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني كبير قوله: " ان مواقف بن غفير وسموتريتش خلقت عدم ارتياح لدى الادارة الأمريكية.

وأضافت القناة: "خلال قمة العقبة، إسرائيل وعدت أمريكا ومصر والأردن للعمل وفق رؤية محددة لتهدئة الأوضاع في المنطقة ومنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

#امريكا #اسرائيل #بن غفير #سموتريتش

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