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إصابتان واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال الخليل

الجمعة 03 مارس 2023 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال الخليل



الخليل/سما/

أصيب شاب وفتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عقب اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل، فيما اعتقلت شابا على مدخل مخيم الفوار جنوب المدينة بعد إطلاق الرصاص عليه.

وقالت مصادر محليةا، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب برصاص "التوتو" في الركبة، وإصابة فتاة بالقدم. كما أصيب عشرات المواطنين بحالات الاختناق.

وبينت أن مواجهات اندلعت إثر ذلك، تركزت في حارة جوابرة وسط المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بعد إطلاق الرصاص عليه.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سليمان فايز محمد سراحنه (21 عاما) عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبه.

#اصابات

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