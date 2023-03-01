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إدارة سجن "ايشل" تعتدي بالضرب على الأسير زكريا الزبيدي

الجمعة 03 مارس 2023 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة سجن "ايشل" تعتدي بالضرب على الأسير زكريا الزبيدي



رام الله/سما/

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن شرطة إدارة سجن "ايشل" الاحتلالي، اعتدت بالضرب على الأسير زكريا الزبيدي.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن عددا من الأسرى المعزولين في "ايشل"، قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام، تضامنا مع الأسير الزبيدي، وتنديدا بسياسة التنكيل بهم.

يذكر أنّ الأسير الزبيدي من مُخيّم جنين للاجئين اُعتقل في شهر شباط/ فبراير عام 2019، وأصدرت محكمة الاحتلال حكماً بحقه بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد أن تمكن مع خمسة من رفاقه من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع".

في شهر أيّار عام 2022 استشهد شقيقه داود الزبيدي بعد أن أطلق الاحتلال النار عليه، وما زال جثمانه محتجزا حتى اليوم، ومؤخراً اعتقل الاحتلال شقيقيه، جبريل ويحيى الزبيدي.

واستشهدت والدة الزبيدي، وشقيقه طه في انتفاضة الأقصى، وتعرّض هو لعدّة محاولات اغتيال، وهو متزوج وله ابن وابنة.

#سجن ايشل #الاسير زكريا الزبيدي

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