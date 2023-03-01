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كتائب القسام في جنين: نقول ما قاله قائد أركان المقاومة محمد الضيف..

الجمعة 03 مارس 2023 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام في جنين: نقول ما قاله قائد أركان المقاومة محمد الضيف..



جنين/سما/

قالت كتائب القسام في مخيم جنين، "ان الشهداء الذين ارتقوا أكدوا بالدم أن سيف القدس لن يغمد، ونقول ما قاله قائد أركان المقاومة محمد الضيف لتتوحد كل الرايات وتلتئم كل الساحات لتحرير فلسطين."

وأكدت كتائب القسام في حفل تأبين شهداء بمخيم جنين مساء اليوم: "ان كل المؤامرات ستتحطم على صخرة المقاومة، داعي شعبنا للصمود وموعدنا في ساحات الأقصى.

وشددت على أن الشهداء أكدوا أن سيف القدس لن يغمد، داعية فصائل المقاومة أن يبقوا على الوحدة.

وتابعت:" جسدنا في مخيم جنين حالة من الوحدة تغيظ العدو، ورسالتنا للمقاومين البقاء على الاستعداد.

وتنظم القوى الوطنية والإسلامية في جنين، مهرجانًا تأبينيًا لعدد من شهداء جنين ومخيمها في نادي مخيم جنين.

وشاركت حشود كبيرة في مهرجان التأبين، وسط حضور لعشرات المسلحين والمقاومين من مختلف الفصائل .

#كتائب القسام جنين

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