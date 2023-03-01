فرنسا: لقد فزعتنا تصريحات سموتريتش حول حوارة

باريس/سما/

استنكرت فرنسا، اليوم الجمعة، التصريحات الأخير لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى تدمير بلدة حوارة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر للصحفيين "لقد فزعتنا تصريحات الوزير الإسرائيلي بخصوص قرية حوارة الفلسطينية، هذه التصريحات غير مقبولة وغير مسؤولة".

وأكدت أن هذه التصريحات تؤدي إلى زيادة "الكراهية ودوامة العنف الحالي"، ودعت الحكومة الإسرائيلية بموجب التزاماتها الدولية بصفتها قوة احتلال إلى حماية المدنيين الفلسطينيين ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف.

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