العطاري يتابع أعمال محطة تدوير مياه الصرف الصحي في جباليا

غزة/سما/

اطلع وزير الزراعة رياض عطاري وممثل الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي انتوني بوجي ومدير البرامج في منظمة الأغذية والزراعة الدولية عزام صالح على مراحل العمل في أعمال محطة تدوير مياه الصرف الصحي في جباليا شمال قطاع غزة.

وتأتي الزيارة بتعليمات من الرئيس محمود عباس وتوجيهات رئيس الوزراء واستكمالا للأدوار المنوطة بالوزارات، وفي اطار متابعة الأعمال المنجزة والمنفذة من قبل التعاون الدولي الفرنسي بالتعاون مع سلطة المياه ووزارة الزراعة وبتمويل من الحكومة الايرلندية.

وأكد عطاري أن الوزارة ستعمل على الانتهاء من المراحل النهائية من المشروع، بزراعة 15000 دونم مروي، واستكمال اللازم لاعتماد جمعية مستخدمي المياه وتفعيلها وتمكينها لإدارة العمليات اللازمة لتوزيع المياه.

بدوره، عبر بوجي عن اعتزاز الحكومة والشعب الفرنسي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني، مبينا أن تمويل هذا المشروع مشترك بين الحكومة الفرنسية والحكومة الايرلندية وصندوق المناخ. وطالب بتكثيف الجهود كون المحطة تعمل والمياه يتم انتاجها وما بقي هو ضخ المياه للمزارعين من قبل جمعية مستخدمي المياه.

من جهته، قال صالح إن هذا المشروع حوّل المشاكل البيئية إلى حلول اقتصادية وتنمويه، ومساعدة وزارة الزراعة في إنشاء جمعية مستخدمي المياه وتنظيم العمل وادارة استخدام مخرجات المحطة.