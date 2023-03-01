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السعودية ومجلس التعاون الخليجي تستنكران التصريحات المتطرفة لسموتريتش

الجمعة 03 مارس 2023 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية ومجلس التعاون الخليجي تستنكران التصريحات المتطرفة لسموتريتش



الرياض/سما/

 أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن استنكارها للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي من خلال مطالبته بـ"محو" قرية حوارة.

‎وأكدت الخارجية السعودية في بيان صحفي اليوم الجمعة، رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة والتي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وأكد البديوي مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

#السعودية #مجلس التعاون الخليجي

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