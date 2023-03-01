اجتماع قيادي للفصائل بدمشق يدعو للوحدة الميدانية

دمشق/سما/

أكدت فصائل فلسطينية في العاصمة السورية دمشق، على أهمية الوحدة الميدانية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده واستمرار تعزيزها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين بجميع الوسائل.

جاء ذلك في اجتماع لقيادات من فصائل المقاومة عقد مساء الخميس، في دمشق، بحضور ومشاركة وفد من قيادة حركة "حماس"، برئاسة خليل الحية، وحسام بدران، وأسام حمدان، أعضاء المكتب السياسي للحركة.

وأكد بيان مشترك في ختام الاجتماع على تنسيق وتعزيز الجهود في العمل الوطني المشترك بين كل الفصائل الفلسطينية لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية والإجرامية والعنصرية في ظل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو وغلاة المستوطنين المتطرفين.

كما أكد على تلاحم كل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده داخل فلسطين وخارجها في مواجهة مخططات الاحتلال وعدوانه المستمر والحفاظ على وحدة شعبنا بما يكفل تطوير وتعزيز كل أشكال المقاومة ضد الإحتلال ومستوطنية، وتوحيد الجبهة الوطنية المواجهة لجرائم الاحتلال وسياسات الحكومة الاسرائيلية المتطرفة والفاشية والعنصرية.

وأدانت الفصائل مشاركة قيادات من السلطة الفلسطينية في لقاء العقبة، داعيةً إلى التراجع عن هذا المسار الخطير ورفض التعاطي مع الخطط الأمريكية - الصهيونية التي تستهدف مقاومة أبناء شعبنا الفلسطيني، محذرةً من تداعيات هذا اللقاء الخطير، وأكدت على أن المقاومة بكل الأشكال هو حق مشروع لشعبنا، لن يتم التنازل عنه مهما بلغت التضحيات والتحديات، وأنها ستواصل نهج المقاومة حتى تحقيق كامل الحقوق الوطنية في التحرير والعودة.

وحذرت فصائل المقاومة، من المساس بالأسرى في سجون الاحتلال، معتبرةً أن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من إجراءات قمعية هو عدوان إجرامي فاشي، مشددةً على أنّ محاولات سن قوانين الإعدام للأسرى واقتحام قوات الاحتلال السجون، والاعتداء على المعتقلين لن ينال من ارادة الصمود للأسرى.

وأكدت على الترابط مع كل أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم وخاصة دول وقوى المقاومة في المنطقة وتعزيز التنسيق المشترك بينها لمواجهة مخططات الاحتلال وعدوانه المستمر وجرائمه تجاه شعبنا وشعوب الأمة.