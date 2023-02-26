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الرئيس عباس يصل الدوحة..

الجمعة 03 مارس 2023 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل الدوحة..



رام الله/سما/

وصل الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا.

وسيلتقي الرئيس على هامش المؤتمر، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما سيلقي الرئيس كلمة في اليوم الأول من المؤتمر الذي ينطلق الأحد المقبل، سيوجه خلالها رسالة للعالم، تتضمن تصاعد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق شعبنا، كذلك استمرار إفلات دولة الاحتلال من المساءلة والعقاب، وتمردها على القانون الدولي.

ويرافق الرئيس في جولته: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، سفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام.

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#الرئيس عباس

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