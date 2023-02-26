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تظاهرة في غزة نصرةً للمسجد الأقصى

الجمعة 03 مارس 2023 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة في غزة نصرةً للمسجد الأقصى



غزة/سما/

شارك فلسطينيون في شمال قطاع غزة، الجمعة، بتظاهرة نصرة للمسجد الأقصى "في ظل ما يتعرض له من انتهاكات إسرائيلية".

وانطلقت التظاهرة من أمام عدة مساجد في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، بعد صلاة الجمعة.

وردد المشاركون في التظاهرة التي دعت إليها حركة "حماس" هتافات تدعو لوقف الانتهاكات في الأقصى، وتطالب "المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل".

وخلال التظاهرة، قال عضو المكتب السياسي للحركة، سهيل الهندي، إن "المساس بالمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية هو إعلان حرب ونذير شؤم على المحتل والمستوطنين".

وأضاف: "جاهزون لدفع كل الأثمان نصرة للقدس والأقصى"، ودعا "أهالي الضفة الغربية والخط الأخضر (فلسيطينيي عام 48) لشد الرحال إلى المسجد الأقصى لمساندة المرابطين به".

وتشهد مدينة القدس وضواحيها منذ بداية العام الجاري توترا كبيرا، حيث زادت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ممارساتها بحق الفلسطينيين بالمدينة، بحسب جمعيات حقوقية.

في سياق آخر، قال الهندي: "من يهدد بمحو بلدة حوارة (بمحافظة نابلس بالضفة الغربية) سيُمحى من الوجود".

والأربعاء، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن "قرية حوارة يجب أن تُمحى، أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك لا أفراد عاديون".

ومساء الأحد، شن مستوطنون عشرات الاعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينية في بلدة حوارة جنوبي نابلس، والتي أسفرت بحسب وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاما)، وإصابة العشرات".

#غزة #تظاهرة #المسجد الاقصى

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