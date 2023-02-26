عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة

محافظات/سما/

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

في قلقيلية، أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان .

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع، أطلقت خلالها قوات الاحتلال، الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي الخليل، اعتدى مجموعة من المستوطنين، على رعاة الأغنام في قرية زنوتة شرق بلدة الظاهرية، وأجبروهم على مغادرة المنطقة.

يشار الى أن منطقة زنوتة تعاني من اعتداءات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، بغية تهجير المواطنين من أجل توسيع المستوطنات.