البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف عنف الاحتلال ضد شعبنا

القاهرة/سما/

أعرب البرلمان العربي عن استهجانه واستنكاره الشديدين، للتصريحات العنصرية التحريضية الصادرة لوزراء حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والداعية إلى تدمير بلدة حوارة جنوب نابلس، والقرارات الصادرة بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وقانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين وإبعادهم الذي صدر منذ أيام، في خطوات متلاحقة وغير مسبوقة وخطيرة تهدد عملية السلام وتقوّض حل الدولتين.

وطالب البرلمان العربي في بيان له، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف عنف وتحريض حكومة اليمين المتطرفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ووقف الخطوات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين، والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو مزيد من التوتر وتفجّر العنف في المنطقة، وضرورة إنهاء حملات التصعيد من قبل حكومة اليمين المتطرف وميليشيات المستوطنين.

كما طالب، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديدا أمام سلسلة القوانين العنصرية التى يسنها الكنيست الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين، والتحريضات الفجة اللامسؤولة الصادرة من وزراء متطرفين في حكومة اليمين المتطرفة، والتي تحض على الكراهية وتزيد الاحتقان وتسهم في زيادة وتيرة اعتداءات ميليشيات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.