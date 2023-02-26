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مصر: غياب الإرادة السياسية من"إسرائيل" يمنع التوصل لحل للقضية الفلسطينية

الجمعة 03 مارس 2023 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: غياب الإرادة السياسية من"إسرائيل" يمنع التوصل لحل للقضية الفلسطينية



القاهرة/سما/

 أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن أسباب عدم التوصل لحل حتى الآن للقضية الفلسطينية يرجع إلى غياب الإرادة السياسية من الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي، الذي لم يتعامل بصورة منصفة مع حقوق الإنسان والحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفقا لحدود عام 1967.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري في جلسة حوارية بعنوان "إقليم من الفرص: من البحر المتوسط لبحر العرب" خلال أعمال مؤتمر "حوار رايسينا" المنعقد حاليًا في العاصمة الهندية نيودلهي.

واستعرض وزير الخارجية المصري، في كلمته خلال الجلسة، جهود بلاده في تعزيز التنمية الاقتصادية، والتحديات التي تواجه العمل المناخي الدولي، وأهمية التحلي بالشفافية والتعاون وتجنب تسييس موضوعات التغير المناخي

#مصر #اسرائيل #القضية الفلسطينية

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