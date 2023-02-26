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الاحتلال يعتدي على المواطنين في خيمة الإسناد ببلدة سلوان

الجمعة 03 مارس 2023 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتدي على المواطنين في خيمة الإسناد ببلدة سلوان



القدس المحتلة/سما/

 اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المواطنين المتواجدين في خيمة الإسناد حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من شرطة الاحتلال اقتحمت خيمة الاعتصام في حي البستان ببلدة سلوان، واعتدت على المصلين، وأبعدتهم عن المكان بالقوة.

وكان عشرات المواطنين قد أدوا صلاة الجمعة في خيمة الإسناد في حي البستان، رفضا لقرارات الاحتلال محاولة تهجير سكانه، لصالح جمعيات استيطانية، وهدم منازل المواطنين هناك.

وفي ذات السياق، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي بئر أيوب في بلدة سلوان، والتي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام.

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#سلوان

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