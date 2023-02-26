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مالي تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

الجمعة 03 مارس 2023 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالي تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية



باماكو/سما/

 أكد وزير الأمن والحماية المدنية لجمهورية مالي داود علي محمدين، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقباله سفير دولة فلسطين لدى مالي، هادي عمر شبلي، في مقر الوزارة بالعاصمة باماكو.

وأكد الوزير المالي أن حكومة بلاده ستواصل حفاظها على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى استعدادها لتوطيد العلاقات الثنائية بين مالي وفلسطين، وتوسيع دائرتها لتشمل كافة المجالات.

وبحث السفير شبلي مع الوزير، مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالي الأمن والدفاع.

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#مالي

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