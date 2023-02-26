  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الجمعة 03 مارس 2023 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

 فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

* "يديعوت أحرونوت":

- استمرار إقرار القوانين لإضعاف الجهاز القضائي 

- منظمو التظاهرات ضد الحكومة يتوقعون مشاركة واسعة خاصة بعد اعتداء الشرطة على المتظاهرين أمس الأول 

- الشرطة تستعد للتظاهرة غدا للأسبوع التاسع على التوالي 

- وزير الأمن القومي بن غفير يدعم ضابط الشرطة الذي أطلق قنبلة صوتية على المتظاهرين وأصاب متظاهر برأسه وما زال يرقد في المستشفى  

- ضباط كبار في وحدات النخبة أعلنوا أنهم لن يخدموا بالاحتياط

- ضباط كبار بسلاح الطيران يحذرون من أنهم سيتعرضون إلى المحاكم والاعتقال في دول عديدة إذا لم يتم إلغاء قوانين لإضعاف القضاء 

- بن غفير ضد وزير الجيش جالانت: مواجهة مباشرة بسبب الاعتقال الإداري لمستوطنين اثنين تم إطلاق سراحهما بالمحكمة 

- مصدر أمني: المستوطنان المعتقلان خططا لأعمال إرهابية ضد الفلسطينيين 

* "معاريف":

- المحادثات الآن بين الطرفين 

- سارة نتنياهو بعد محاصرتها في صالون التجميل: كفى للفوضى وكاد الحصار أن ينتهي بالقتل 

- معركة البؤر الاستيطانية: المئات من المستوطنين وصلوا إلى البؤرة الاستيطانية "أفياتار" احتجاجا على عدم شرعنتها

- نتنياهو ضد المستشارة القانونية للحكومة بعد منعه من التدخل في القوانين التي تضعف القضاء: مس بحرية التعبير 

- يواصلون الاحتجاج: سنستوطن أمام الكنيست 

- اتهام: خمسة من سكان قرية يركا خطفوا عمال فلسطينيين واعتدوا عليهم بعد خطف جثمان الشاب الدرزي تيران فرو في جنين 

- الشرطة تفتح تحقيقا ضد عضو الكنيست تسبيكا فوجل من حزب بن غفير الذي قال إنه يريد أن يرى حوارة تحترق كليا 

- مصرع ثلاثة أشقاء في حادث طرق بشعفاط 

* "هآرتس":

- أحداث الأسبوع الأخير تشير إلى الأطراف المعنيين بالتصعيد 

- نتنياهو فقد السيطرة كليا 

- فحص شبهات أن الجنود وأفراد الشرطة لم يبذلوا جهودا لوقف حرق حوارة 

- سموتريتش، وزير مجرم حرب (الذي دعا إلى حرق حوارة) يواصل عمله وكأن شيئا لم يحدث 

- مصدر أمني: المستوطنان المعتقلان إداريا خططا لحرق حوارة ولأعمال إضافية  

- الفلسطينيون: مقتل طفل 15 عاما من بلدة عزون برصاص الجيش وآخر أصيب بجروح خطيرة 

- آلاف جنود وضباط الاحتياط سيرفضون الخدمة ومن يعتقد أن الجيش سيبقى كما هو بعد الانقلاب القضائي لا يفهم شيئا 

- دكتاتور محرّض وكذاب صفع من يؤيد المفاوضات

ــــ

#الصحف الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

بعد اتهامه باغتصاب فتاة في منزله.. زوجة أشرف حكيمي تبدأ بإجراء صارم

السيسي : أنا مش خايف وربنا موجود وقادر..

الاعلام العبري : الإمارات تلغي زيارة مخططة لنتنياهو لـ"ابو ظبي"

مئات المصريين يستغيثون عبر الإنترنت

أسعار صرف العملات

تداول فيديو لزيلينسكي عاريا صحبة رجلين عراة

أنصار إسرائيل في الكونغرس الأميركي يطالبون الأمم المتحدة بطرد فرانشيسكا ألبانيز

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-26_14-34-46

جيش الاحتلال يعترف بفشله بالوصول إلى منفذ عملية حوارة ويتخذ قرارا..

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة

image_processing20230303-291924-awsrys

ممثل الاتحاد الأوروبي من حوارة : عنف المستوطنين يجب أن يتوقف

مركزية

"هآرتس": السلطة الفلسطينية لم تجد وسيلة لحماية شعبها من هجمات المستوطنين

image_processing20230303-291924-dxi9hr

الإدارة الأميركية تقرر مقاطعة سموتريتش خلال زيارته لواشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية