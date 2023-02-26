القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

* "يديعوت أحرونوت":

- استمرار إقرار القوانين لإضعاف الجهاز القضائي

- منظمو التظاهرات ضد الحكومة يتوقعون مشاركة واسعة خاصة بعد اعتداء الشرطة على المتظاهرين أمس الأول

- الشرطة تستعد للتظاهرة غدا للأسبوع التاسع على التوالي

- وزير الأمن القومي بن غفير يدعم ضابط الشرطة الذي أطلق قنبلة صوتية على المتظاهرين وأصاب متظاهر برأسه وما زال يرقد في المستشفى

- ضباط كبار في وحدات النخبة أعلنوا أنهم لن يخدموا بالاحتياط

- ضباط كبار بسلاح الطيران يحذرون من أنهم سيتعرضون إلى المحاكم والاعتقال في دول عديدة إذا لم يتم إلغاء قوانين لإضعاف القضاء

- بن غفير ضد وزير الجيش جالانت: مواجهة مباشرة بسبب الاعتقال الإداري لمستوطنين اثنين تم إطلاق سراحهما بالمحكمة

- مصدر أمني: المستوطنان المعتقلان خططا لأعمال إرهابية ضد الفلسطينيين

* "معاريف":

- المحادثات الآن بين الطرفين

- سارة نتنياهو بعد محاصرتها في صالون التجميل: كفى للفوضى وكاد الحصار أن ينتهي بالقتل

- معركة البؤر الاستيطانية: المئات من المستوطنين وصلوا إلى البؤرة الاستيطانية "أفياتار" احتجاجا على عدم شرعنتها

- نتنياهو ضد المستشارة القانونية للحكومة بعد منعه من التدخل في القوانين التي تضعف القضاء: مس بحرية التعبير

- يواصلون الاحتجاج: سنستوطن أمام الكنيست

- اتهام: خمسة من سكان قرية يركا خطفوا عمال فلسطينيين واعتدوا عليهم بعد خطف جثمان الشاب الدرزي تيران فرو في جنين

- الشرطة تفتح تحقيقا ضد عضو الكنيست تسبيكا فوجل من حزب بن غفير الذي قال إنه يريد أن يرى حوارة تحترق كليا

- مصرع ثلاثة أشقاء في حادث طرق بشعفاط

* "هآرتس":

- أحداث الأسبوع الأخير تشير إلى الأطراف المعنيين بالتصعيد

- نتنياهو فقد السيطرة كليا

- فحص شبهات أن الجنود وأفراد الشرطة لم يبذلوا جهودا لوقف حرق حوارة

- سموتريتش، وزير مجرم حرب (الذي دعا إلى حرق حوارة) يواصل عمله وكأن شيئا لم يحدث

- مصدر أمني: المستوطنان المعتقلان إداريا خططا لحرق حوارة ولأعمال إضافية

- الفلسطينيون: مقتل طفل 15 عاما من بلدة عزون برصاص الجيش وآخر أصيب بجروح خطيرة

- آلاف جنود وضباط الاحتياط سيرفضون الخدمة ومن يعتقد أن الجيش سيبقى كما هو بعد الانقلاب القضائي لا يفهم شيئا

- دكتاتور محرّض وكذاب صفع من يؤيد المفاوضات

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