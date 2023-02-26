فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.
* "يديعوت أحرونوت":
- استمرار إقرار القوانين لإضعاف الجهاز القضائي
- منظمو التظاهرات ضد الحكومة يتوقعون مشاركة واسعة خاصة بعد اعتداء الشرطة على المتظاهرين أمس الأول
- الشرطة تستعد للتظاهرة غدا للأسبوع التاسع على التوالي
- وزير الأمن القومي بن غفير يدعم ضابط الشرطة الذي أطلق قنبلة صوتية على المتظاهرين وأصاب متظاهر برأسه وما زال يرقد في المستشفى
- ضباط كبار في وحدات النخبة أعلنوا أنهم لن يخدموا بالاحتياط
- ضباط كبار بسلاح الطيران يحذرون من أنهم سيتعرضون إلى المحاكم والاعتقال في دول عديدة إذا لم يتم إلغاء قوانين لإضعاف القضاء
- بن غفير ضد وزير الجيش جالانت: مواجهة مباشرة بسبب الاعتقال الإداري لمستوطنين اثنين تم إطلاق سراحهما بالمحكمة
- مصدر أمني: المستوطنان المعتقلان خططا لأعمال إرهابية ضد الفلسطينيين
* "معاريف":
- المحادثات الآن بين الطرفين
- سارة نتنياهو بعد محاصرتها في صالون التجميل: كفى للفوضى وكاد الحصار أن ينتهي بالقتل
- معركة البؤر الاستيطانية: المئات من المستوطنين وصلوا إلى البؤرة الاستيطانية "أفياتار" احتجاجا على عدم شرعنتها
- نتنياهو ضد المستشارة القانونية للحكومة بعد منعه من التدخل في القوانين التي تضعف القضاء: مس بحرية التعبير
- يواصلون الاحتجاج: سنستوطن أمام الكنيست
- اتهام: خمسة من سكان قرية يركا خطفوا عمال فلسطينيين واعتدوا عليهم بعد خطف جثمان الشاب الدرزي تيران فرو في جنين
- الشرطة تفتح تحقيقا ضد عضو الكنيست تسبيكا فوجل من حزب بن غفير الذي قال إنه يريد أن يرى حوارة تحترق كليا
- مصرع ثلاثة أشقاء في حادث طرق بشعفاط
* "هآرتس":
- أحداث الأسبوع الأخير تشير إلى الأطراف المعنيين بالتصعيد
- نتنياهو فقد السيطرة كليا
- فحص شبهات أن الجنود وأفراد الشرطة لم يبذلوا جهودا لوقف حرق حوارة
- سموتريتش، وزير مجرم حرب (الذي دعا إلى حرق حوارة) يواصل عمله وكأن شيئا لم يحدث
- مصدر أمني: المستوطنان المعتقلان إداريا خططا لحرق حوارة ولأعمال إضافية
- الفلسطينيون: مقتل طفل 15 عاما من بلدة عزون برصاص الجيش وآخر أصيب بجروح خطيرة
- آلاف جنود وضباط الاحتياط سيرفضون الخدمة ومن يعتقد أن الجيش سيبقى كما هو بعد الانقلاب القضائي لا يفهم شيئا
- دكتاتور محرّض وكذاب صفع من يؤيد المفاوضات
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