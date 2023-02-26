الاحتلال يداهم منازل ويحتجز ساكنيها ويحطم محتوياتها في رمانة

جنين/سما/

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قرية رمانة غرب جنين، للمرة الثالثة خلال أقل من 24 ساعة، وداهمت عدة منازل واحتجزت ساكنيها وحطمت محتوياتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية،بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منازل مواطنين وفجرت أبوابها وحطمت محتوياتها واحتجزت ساكنيها وروعتهم، كما نشرت قناصتها على أسطح المنازل، وفرقة مشاة بشوارع القرية، بمساندة طائرة مسيّرة.

وأوضحت أنه عرف من أصحاب المنازل التي داهمتها قوات الاحتلال: محمود أبو بكر، وجميل أبو بكر، وبيت عائلة أبو بكر وسط القرية، وناصر أبو بكر، ونجله محمد، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال فجّرت أبواب منازلهم، قبل مداهمتها، كما احتجزت مجموعة من الشبان واستجوبتهم.

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