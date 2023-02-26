  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يداهم منازل ويحتجز ساكنيها ويحطم محتوياتها في رمانة

الجمعة 03 مارس 2023 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يداهم منازل ويحتجز ساكنيها ويحطم محتوياتها في رمانة



جنين/سما/

 اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قرية رمانة غرب جنين، للمرة الثالثة خلال أقل من 24 ساعة، وداهمت عدة منازل واحتجزت ساكنيها وحطمت محتوياتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية،بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منازل مواطنين وفجرت  أبوابها وحطمت محتوياتها واحتجزت ساكنيها وروعتهم، كما نشرت قناصتها على أسطح المنازل، وفرقة مشاة بشوارع القرية، بمساندة طائرة مسيّرة.

وأوضحت أنه عرف من أصحاب المنازل التي داهمتها قوات الاحتلال: محمود أبو بكر، وجميل أبو بكر، وبيت عائلة أبو بكر وسط القرية، وناصر أبو بكر، ونجله محمد، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال فجّرت أبواب منازلهم، قبل مداهمتها، كما احتجزت مجموعة من الشبان واستجوبتهم.

-

#رمانة #جنين

الأكثر قراءة اليوم

بعد اتهامه باغتصاب فتاة في منزله.. زوجة أشرف حكيمي تبدأ بإجراء صارم

السيسي : أنا مش خايف وربنا موجود وقادر..

الاعلام العبري : الإمارات تلغي زيارة مخططة لنتنياهو لـ"ابو ظبي"

مئات المصريين يستغيثون عبر الإنترنت

أسعار صرف العملات

تداول فيديو لزيلينسكي عاريا صحبة رجلين عراة

أنصار إسرائيل في الكونغرس الأميركي يطالبون الأمم المتحدة بطرد فرانشيسكا ألبانيز

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-26_14-34-46

جيش الاحتلال يعترف بفشله بالوصول إلى منفذ عملية حوارة ويتخذ قرارا..

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة

image_processing20230303-291924-awsrys

ممثل الاتحاد الأوروبي من حوارة : عنف المستوطنين يجب أن يتوقف

مركزية

"هآرتس": السلطة الفلسطينية لم تجد وسيلة لحماية شعبها من هجمات المستوطنين

image_processing20230303-291924-dxi9hr

الإدارة الأميركية تقرر مقاطعة سموتريتش خلال زيارته لواشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية